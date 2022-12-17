В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого, который был госпитализирован после покушения, выпишут в скором времени, заявили в дипмиссии России 17 декабря.
«Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь», — цитирует источник «РИА Новости».
Российское посольство добавило, что новой информации о ходе расследования не поступало. Как подчеркнул собеседник агентства, непосредственных угроз дипмиссии РФ нет.
Сытый был госпитализирован в Банги 16 декабря. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.
Инцидент произошел в его доме, а не в дипмиссии. Сытый получил анонимную посылку, которая взорвалась после вскрытия. Позднее российское посольство сообщило о том, что охрана дипмиссии в ЦАР будет усилена.
Русский дом в Банги был открыт в феврале текущего года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.