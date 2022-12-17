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Пользователи Twitter возмутились оправданием педофилии членом конгресса США

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Фото: Global Look Press/Andrew Harnik — Pool via CNP
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Пользователи соцсети Twitter возмутились словами конгрессвумен от Демократической партии США Кэти Портер после ее высказывания о том, что педофилия — это нормально.

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«Хотели бы вы быть ребенком Кэти Портер? Представьте себе количество извращенцев, проголосовавших за нее…» — написал senordady.

Другой пользователь обратил внимание на то, что Портер не единственный политик, который выступает за нормализацию педофилии.

«Кэти Портер <…> сказала, что педофилия — это не преступление, она сказала, что это «личность». Это воплощение зла! Печально то, что эта женщина не единственная мерзкая личность, выступающая за нормализацию педофилии. Вот во что верят прогрессисты!» — отреагировал член палаты представителей США Ронни Джексон в своем аккаунте.

Портер накануне заявила, что педофилия является типом идентификации личности, а люди, требующие наказания педофилов, жестокие и недалекие, у них нет представления об истинном гуманизме.

5 декабря стало известно о подписании российским лидером Владимиром Путиным закона о запрете пропаганды в РФ педофилии, ЛГБТ и смены пола. Он касается фильмов, книг, рекламных роликов, публикаций в СМИ и компьютерных игр.

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