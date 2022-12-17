Юрист предупредил о штрафе за оставленный возле двери мусор

За оставленный возле двери в многоквартирном доме мусор может грозить штраф. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу.

Он пояснил, что хранить у выходов и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование, горючие материалы запрещено в соответствии с правилами пожарной безопасности.

«К вопросу оставления бытового мусора на лестничных площадках либо у дверей квартир применяются те же требования пожарной безопасности», — сказал он «Газете.Ru».

Так, за нарушение требований пожарной безопасности жильцы могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

17 октября юрист Елена Кудерко рассказала, что жильцам многоквартирных домов может грозить штраф за неправильное хранение домашних заготовок. Он пояснила, что хранение заготовок в подвалах расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тыс. рублей.

При этом, по словам Кудерко, если в подвале есть кладовки, то размещать банки и другие вещи необходимо на металлических стеллажах, не загораживая проход к коммуникациям.