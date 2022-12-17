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Мэр Донецка сообщил о прямых попаданиях в вуз и многоквартирный дом

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Донецке зафиксированы прямые попадания в учебный корпус Академии управления, а также в многоквартирный дом в результате обстрела центрального Ворошиловского района. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

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«Последствия обстрела Ворошиловского района: прямое попадание в учебный корпус № 6 Академии управления; прямое попадание в многоквартирный дом по улице Челюскинцев», — подчеркнул он.

Как уточнил мэр, в многоквартирном доме по улице Щорса произошло обрушение между первым этажом и подвальным помещением, также повреждено остекление. Кулемзин добавил, что задет также медцентр «МедЭстет», остановочный павильон «Студгородок» и троллейбусная контактная линия.

Ранее в субботу в центре Донецка прогремело минимум десять взрывов. Сообщалось, что армия Украины выпустила по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО «Град», по Кировскому и Ленинскому районам — пять снарядов.

Днем ранее стало известно о нескольких обстрелах Донецка Вооруженными силами Украины из «Града». В четвертый раз было выпущено 15 ракет.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ранее ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине участившихся обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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