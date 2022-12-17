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В Госдуме призвали прекратить экспорт в недружественные страны

Депутат Госдумы Лисовский призвал прекратить российские поставки в недружественные страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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России необходимо прекратить поставки в недружественные страны. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

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«Я согласен, что с негодяями надо воевать по-настоящему. И я бы вообще перекрыл все поставки в недружественные страны», — сказал он в беседе с URA.RU.

При этом депутат объяснил, почему России выгодно торговать удобрениями с недружественными странами. По его словам, Китай начинает «душить по цене», зная, что у России нет альтернативы, а Африка не особо платежеспособна.

«Иллюзий по этому поводу строить не стоит. Они даром возьмут либо в долг, который потом не вернут. У нас удобрений хватает. Мы же экспортировали практически 80% производства. У нас на внутренний рынок, для Китая и для Европы хватит», — отметил Лисовский.

29 ноября правительство России запретило вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны. Всего в перечне указано более 150 наименований товаров.

Ранее, 14 октября, стало известно, что тринадцать стран Евросоюза (ЕС) за июнь нарастили импорт из России почти в два раза. Лидером среди нарастивших импорт стран ЕС оказалась Словения, увеличившая ввоз российских товаров почти вдвое. На втором месте Испания — она увеличила импорт на 69%. На третьем месте по этому показателю Швеция (48%).

В последний день февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Под «недружественным действиями» понимаются, в частности, введенные санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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