В аэропорту Стамбула задержали прибывших из РФ туристов с 1200 шкурами соболя
В аэропорту Стамбула 15 декабря было изъято порядка 1200 контрабандных мехов соболя на сумму 1,5 млн турецких лир ($80 тыс.), сообщила местная газета Daily Sabah.
Министерство торговли и таможенной службы заявило о том, что подозрение вызвали трое иностранных граждан, которые прилетели в Стамбул из Москвы.
«Подозреваемые были остановлены на таможенном досмотре в Стамбуле после выхода из международного терминала и доставлены к платформам досмотра, когда при сканировании их багажа были обнаружены подозрительные предметы. Официальное расследование инцидента было начато в главной прокуратуре Газиосманпаши», — написала газета.
24 ноября сообщалось о задержании в аэропорту Минвод туристки, которая прибыла из Турции. Таможенники нашли в ее дамской сумочке пакет с деньгами. Женщина пыталась незаконно провезти более 2 млн в рублевом эквиваленте.