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Муфтият Крыма сообщил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В Крыму всё еще действует подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ). Об этом в субботу, 17 декабря, заявил заместитель главы Духовного управления мусульман полуострова Айдер Исмаилов.

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По его словам, ДУМУ управляет хабашит Ахмед Тамим, а саму организацию финансирует Киев.

«Их раскольническая деятельность не прекратилась и в российском Крыму уже после 2014 года: мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли свое название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият», — рассказал Исмаилов «РИА Новости».

Он пояснил, что сторонники ДУМУ захватили мечеть в Евпатории и до сих пор никак не вернули ее крымским мусульманам, несмотря на решение суда.

30 сентября верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал референдумы по вхождению в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также спецоперацию РФ. По его словам, мусульмане поддержали спецоперацию по защите Донбасса с первого дня.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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