Маск заявил о восстановлении аккаунтов Twitter заблокированных журналистов

Американский бизнесмен, новый владелец социальной сети Twitter Илон Макс сообщил о снятии блокировки с аккаунтов журналистов, которые выдавали его местоположение.

«Блокировка учетных записей, которые доксировали мое местоположение, будет снята», — объявил он в своем аккаунте в Twitter утром в субботу, 17 декабря.

Аккаунты журналистов в Twitter были заблокированы 15 декабря. Среди них оказались репортеры, работающие на The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America и другие издания.

На следующий день МИД Германии осудил блокировку. Внешнеполитическое ведомство отметило, что «свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию».

Блокировка учетных записей репортеров последовала за решением Маска навсегда заблокировать учетную запись, которая автоматически отслеживала полеты его частного самолета с использованием общедоступных данных. Также Twitter изменил свои правила для всех пользователей, запретив делиться текущим местоположением другого человека без его согласия.

Некоторые из журналистов, чьи записи были заблокированы, успели написать об этой новой политике и обосновании Маском ее введения, включая его утверждения об инциденте с преследованием, который, по его словам, затронул его семью во вторник вечером в Лос-Анджелесе.

«Критиковать меня весь день — это совершенно нормально, но доксинг моего местоположения в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет», — высказался 15 декабря на своей странице бизнесмен.

О том, что Илон Маск возглавил Twitter, сообщалось 28 октября.