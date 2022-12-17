Tez Tour вернет средства за несостоявшиеся рейсы в Египет с 15 по 19 декабря

Tez Tour вернет средства в полном объеме за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря

17 декабря 2022, 09:27 0

Фото: Global Look Press/Wang Dongzhen