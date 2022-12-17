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Tez Tour вернет средства за несостоявшиеся рейсы в Египет с 15 по 19 декабря
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Tez Tour вернет средства за несостоявшиеся рейсы в Египет с 15 по 19 декабря

Tez Tour вернет средства в полном объеме за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря
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Фото: Global Look Press/Wang Dongzhen
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Туроператор Tez Tour вернет средства в полном объеме за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила пресс-служба туроператора.

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«Для возврата денежных средств необходимо аннулировать заявку и заполнить заявление по форме. По вопросам аннуляции несостоявшихся туров, пожалуйста, обращайтесь в агентства по месту бронирования», — говорится в Telegram-канале Tez Tour.

Как сообщил туроператор, те, кто не может сейчас вылететь из Египта, в ближайшее время получат уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов. Ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта сгруппированы в нескольких отелях с питанием.

15 декабря российская чартерная авиакомпания iFly не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций.

После авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, однако специалисты Росавиации обнаружили недостатки в документе об оценке рисков для выполнения пассажирских авиарейсов через пространство этой страны.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить.

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