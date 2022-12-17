Видео. Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске

Видео. Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске

2022-12-17 09:12:57

2022-12-17 09:12:57

2022-12-17 09:12:57

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru