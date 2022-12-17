Реклама
Прямой эфир
Мир
Австрия выделит €5 млн на восстановление объектов энергетики Украины
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Армия
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Армия
ВС РФ получили комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Мир
МИД РФ рассказал о сложной энергетической обстановке в ЕС
Туризм
Tez Tour вернет средства за несостоявшиеся рейсы в Египет с 15 по 19 декабря
Интернет
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой нацбезопасности США
Мир
Музей ГДР временно закрылся после разрушения аквариума
Мир
В ЦРУ спрогнозировали обострение конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Армия
Полк комплекса «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН
Мир
Москва обвинила Польшу в превращении ОБСЕ в токсичное место для сведения счетов

Видео. Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022