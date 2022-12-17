Австрия выделит €5 млн на восстановление объектов энергетики Украины

Австрия планирует отправить Украине €5 млн на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает 16 декабря газета Kronen Zeitung, ссылаясь на австрийское министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий.

«Деньги пойдут на проведение срочно необходимого ремонта энергетической инфраструктуры на Украине», — говорится в материале.

Сообщается, что глава ведомства Леоноре Гевесслер считает финансовую поддержку Киева «актом солидарности и вкладом в столь важное восстановление поврежденной инфраструктуры на Украине».

«Австрия, как нейтральная страна, должна проявлять особую приверженность в этой области», — цитирует издание вице-канцлера Вернера Коглера.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Так, 15 декабря Европейский союз (ЕС) утвердил выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. 14 декабря Еврокомиссия перевела Украине 3-й и последний в 2022 году транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 16 декабря уведомил о повреждениях объектов энергетики на востоке и юге. Как он подчеркнул, происходят аварийные отключения света. Также о перебоях в электроснабжении сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Накануне в «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия.

12 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил в беседе с американским президентом Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

РФ начала проведение спецоперации в Донбассе 24 февраля. Решение было принято из-за обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине обстрелов военнослужащих Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».