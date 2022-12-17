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Эксперт назвала лучшие месяцы для максимальных отпускных в 2023 году

Юрист Краснянская: чтобы получить больше отпускных, нужно брать отпуск в марте, августе и октябре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Чтобы получить больше отпускных в 2023 году, нужно планировать отпуск на март, август или октябрь. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказала руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

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Ежегодный отпуск рассчитывается исходя из среднего дневного заработка работника. Расчетный период для исчисления среднего заработка — 12 календарных месяцев. поэтому дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие дни, напомнила юрист агентству «Прайм».

Если сотрудник планирует получить большую денежную выгоду, то лучше брать месяцы, где больше рабочих дней. В 2023 году — это март (22 дня), август (23 дня) и октябрь (22 дня).

Однако если стоит цель увеличить количество дней в отпуске, то следует изучить календарь праздничных дней. В таких месяцах отпуск продлевается на количество праздничных дней.

Ранее, 6 декабря, психолог Анастасия Корнеева дала рекомендации по продуктивному проведению отдыха и отпуска. По словам специалиста, эффективным будет считаться тот отдых, после которого человек полон сил и снова готов к работе. Чтобы грамотно распланировать свои дела, психолог посоветовала воспользоваться «Матрицей Эйзенхауэра».

27 ноября руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова разъяснила порядок получения зарплаты в связи с новогодними праздниками. Она отметила, что работа в нерабочие праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере.

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