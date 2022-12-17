Танкист рассказал об основных целях удара в зоне спецоперации

Основные цели танкистов в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса — минометы и живая сила. Кадрами работы военных поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат в субботу, 17 декабря.

«Выезжаем, отрабатываем по нескольку раз в день. Как находят оперативные цели, так и выезжаем работать. В основном минометы и живая сила, попадались нашивки польские», — сообщил военный с позывным «Жук».

Кроме того, как рассказал военнослужащий с позывным «Флинт», цели разные, в основном это укрепрайоны и блиндажи националистов. Тяжелую технику тоже поражают.

На поиск выгодной для стрельбы позиции минимум времени, огонь должен застать противника врасплох.

«Это очень слаженная работа, сразу нескольких подразделений, не только танкистов, перед ними, в самую глубь передовой идут еще разведчики и они уже координируют огонь по противнику», — рассказал корреспондент.

Ранее, 6 декабря, Минобороны РФ сообщило, что расчеты САУ «Гвоздика» поразили технику и живую силу украинских националистов. Командир орудия рассказал, что чаще всего целью артиллерийских установок становятся укрепрайоны, а также гусеничная техника и блиндажи противника. По его словам, орудие крайне эффективно в контрбатарейной борьбе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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