В центре Новокузнецка прорвало магистральный трубопровод

Магистральный трубопровод прорвало в Новокузнецке на улице Кирова. Об этом сообщил в пятницу, 16 декабря, мэр города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

На месте происшествия создали оперативный штаб для устранения повреждения.

В настоящее время ремонтные работы завершены. Поврежденный участок был восстановлен. Специалисты приступили к восстановлению циркуляции теплотрассы.

Во время ремонтных работ тепло и горячая вода подавались без ограничений.

Ранее, 7 декабря, на востоке Москвы прорвало трубу с горячей водой. В результате прорыва образовался пар, окутавший всё окружающее пространство.