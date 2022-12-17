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Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске

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Фото: t.me/skgovby
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Шесть человек, в числе которых ребенок, погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Минске. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского следственного комитета.

«По данным следствия, сегодня около 3:30 часов в жилом доме на бульваре Шевченко произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале белорусского ведомства.

Как уточняется, из здания спасатели эвакуировали 20 человек. На месте происшествия работает следственная группа с использованием передвижной криминалистической лаборатории. Опрашиваются очевидцы происшествия. Все обстоятельства ЧП выясняются.

13 декабря сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Элисте. Жителей дома эвакуировали, один человек пострадал.

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