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Ульянов назвал причину отсутствия прямых переговоров Москвы, Киева и МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов: Украина всё еще не сформулировала внятной позиции по защитной зоне на ЗАЭС
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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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Прямые переговоры России, Украины и МАГАТЭ по защитной зоне на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможны из-за состояния российско-украинских отношений. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в субботу, 17 декабря.

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«Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно. Поэтому [гендиректору МАГАТЭ] Рафаэлю Гросси приходится заниматься «челночной дипломатией», общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ульянов отметил, что 11 октября в Санкт-Петербурге состоялись консультации российской межведомственной делегации с руководством агентства, где российская сторона внесла конкретные предложения по корректировке текста. В то время как киевские власти «до сих пор внятно свою позицию не сформулировали».

«Говорить о том, что мы приближаемся к договоренности, пожалуй, еще рано. И прогнозировать сроки финализации переговорного процесса я бы не стал», — сказал он.

Дипломат добавил, что в Париже состоялась встреча гендиректора МАГАТЭ с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой, насколько известно, данная тема обсуждалась достаточно подробно. В этой связи Ульянов указал, что шансы на достижение договоренности сохраняются.

«В публичном пространстве украинский «Энергоатом» посылает довольно странные сигналы. Например, 8 декабря он призвал к созданию зоны безопасности внутри и вокруг станции «при ее полной демилитаризации и деоккупации». Всерьез подобные заявления воспринимать, как вы понимаете, трудно», — резюмировал он.

10 декабря Рафаэль Гросси объяснял, что создание защитной зоны вокруг ЗАЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают». Глава агентства подчеркнул, что нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали ЗАЭС. Так, 20 ноября советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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