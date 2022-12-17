Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» провел успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22» на МКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов возобновить прямое авиасообщение с Кипром
Армия
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Мир
Два школьника были убиты в результате стрельбы в американской школе
Мир
МИД РФ рассказал о сложной энергетической обстановке в ЕС
Мир
Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске
Интернет
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой нацбезопасности США
Мир
Музей ГДР временно закрылся после разрушения аквариума
Мир
Китай установил исторический рекорд по добыче угля
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Армия
Полк комплекса «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН
Общество
ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS

В Мали двое полицейских погибли после нападения на патруль ООН

0
Фото: AP Photo/Jerome Delay
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате нападения на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации Мали (МИНУСМА) двое полицейских погибли, еще четверо пострадали. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Печали Мали: из-за чего военные сместили президента страны
И чем политический кризис в этом государстве чреват для его соседей

«На патруль МИНУСМА в Тимбукту было совершено нападение. Двое наших полицейских, среди которых была женщина, погибли, еще четверо получили ранения, один из них — серьезное. Мы решительно осуждаем действия нападавших. Пресс-релиз об обстоятельствах нападения будет опубликован позже», — сказано в сообщении на странице миссии в Twitter.

В ноябре замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщал о выведении воинского контингента королевства из Мали из-за подрыва международных усилий по продвижению мира. Он напомнил, что за три года в африканской стране произошло три переворота.

В феврале 2021 года сообщалось, что 20 миротворцев ООН получили ранения в результате обстрела базы в центре столицы Мали. Руководитель организации МИНУСМА Оливье Сальгадо заявлял о регулярных нападениях на миротворцев и малийских солдат в этом районе со стороны исламских боевиков.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022