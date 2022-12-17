В Мали двое полицейских погибли после нападения на патруль ООН

В результате нападения на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации Мали (МИНУСМА) двое полицейских погибли, еще четверо пострадали. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

«На патруль МИНУСМА в Тимбукту было совершено нападение. Двое наших полицейских, среди которых была женщина, погибли, еще четверо получили ранения, один из них — серьезное. Мы решительно осуждаем действия нападавших. Пресс-релиз об обстоятельствах нападения будет опубликован позже», — сказано в сообщении на странице миссии в Twitter.

В ноябре замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщал о выведении воинского контингента королевства из Мали из-за подрыва международных усилий по продвижению мира. Он напомнил, что за три года в африканской стране произошло три переворота.

В феврале 2021 года сообщалось, что 20 миротворцев ООН получили ранения в результате обстрела базы в центре столицы Мали. Руководитель организации МИНУСМА Оливье Сальгадо заявлял о регулярных нападениях на миротворцев и малийских солдат в этом районе со стороны исламских боевиков.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.