На Симферопольском шоссе в одном месте произошло четыре разных ДТП

В Москве на 27-м км Симферопольского шоссе в одном месте произошло четыре разных ДТП. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«В одном ДТП столкнулись четыре автомобиля, и в трех — по два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. Движение осуществляется по двум дорожным полосам из четырех.

Накануне источник «Известий» сообщал, что водитель в Москве на пешеходном переходе сбил бабушку и двухгодовалого внука, которого та перевозила в детской коляске. Пострадавшие были доставлены в травмпункт. Уточнялось, что ранее в течение года водитель машины, совершивший наезд на пешеходов, уже дважды привлекался за нарушение ПДД.