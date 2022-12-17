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Два школьника были убиты в результате стрельбы в американской школе

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Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/TNS/Chicago Tribune/Terrence Antonio James
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В американском штате Иллинойс двое подростков были убиты, еще двое ранены в результате стрельбы в одной из школ Чикаго. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает ABC News.

Инцидент произошел днем в пятницу, 16 декабря, — в тот момент, когда ученики выходили из школы. Четверых учеников доставили в больницу. Двое мальчиков 14 и 15 лет скончались от полученных ранений, двое других учеников находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, неизвестно был ли стрелок, одним из учащихся школы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее, 15 декабря, в медучреждении штата Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

25 ноября, неизвестные застрелили мужчину в одном из районов Нью-Йорка в День благодарения. Полиция города занялась установлением личности убийцы, а также опросом свидетелей.

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