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МИД РФ рассказал о сложной энергетической обстановке в ЕС

МИД РФ: ЕС не задумываясь продолжает пилить сук, на котором сидит
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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hammerschmidt
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В европейской энергетике сложилась сложная обстановка, но Евросоюз продолжает «пилить сук, на котором сидит». Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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По его словам, проблемы в энергетической сфере ЕС — это закономерный результат односторонних решений Запада против России, при этом они принимаются не в ЕС, а в Вашингтоне.

«Причем не секрет, что всё это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз не задумываясь «пилит сук, на котором сидит», — рассказал дипломат ТАСС.

Он добавил, что в Европе есть страны, которые руководствуются собственными национальными интересами, и к их числу относится Сербия. Поставки российских энергоресурсов в республику обсуждаются в конструктивном и доверительном ключе между российскими и сербскими структурами, подчеркнул Пилипсон.

Ранее, 24 ноября, Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции и решили отказаться от российских энергоресурсов в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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