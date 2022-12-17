Коваленко рассказал об условиях на реванш с Емельяненко

Блогер Святослав Коваленко заявил, что согласен на реванш с бойцом Александром Емельяненко по правилам ММА. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

«Я соглашусь, если в реванше будут полные правила ММА. В этом бою по инициативе АЕ сделали ограничение в партере 1 минута и убрали локти», — говорится в публикации.

Накануне Емельяненко сказал, что готов участвовать в матч-реванше, если такой поединок организуют. Боксер подчеркнул, что после поединка чувствует себя замечательно.

Святослав Коваленко одержал победу над Александром Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» ранее в этот день. В первом раунде Емельяненко пропускал много ударов. Коваленко же ловил апперкоты. К середине третьего раунда Емельяненко удалось подловить Коваленко и уронить его на ринг. Александр несколько раз сильно пробил по своему противнику и пытался сделать удушающий прием. Однако раздельным решением судей победителем стал Коваленко.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в прямом эфире телеканала.