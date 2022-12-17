Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» провел успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22» на МКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов возобновить прямое авиасообщение с Кипром
Армия
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Армия
Минобороны опубликовало кадры боевого вылета истребителей Су-35с ВКС России
Мир
Появились кадры расправы боевиков над мирными жителями в Артемовске
Мир
Американца арестовали за ограбление банка на один доллар
Армия
Министр обороны РФ поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН
Мир
Захарова указала на независимую позицию стран Африки в ситуации вокруг Украины
Общество
Синоптики предупредили жителей Московского региона о гололедице на дорогах 17 декабря
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Общество
В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию
Мир
Госдеп назвал эффективным канал для обмена заключенными между США и Россией
Сюжет:

Коваленко рассказал об условиях на реванш с Емельяненко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер Святослав Коваленко заявил, что согласен на реванш с бойцом Александром Емельяненко по правилам ММА. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

«Я соглашусь, если в реванше будут полные правила ММА. В этом бою по инициативе АЕ сделали ограничение в партере 1 минута и убрали локти», — говорится в публикации.

Накануне Емельяненко сказал, что готов участвовать в матч-реванше, если такой поединок организуют. Боксер подчеркнул, что после поединка чувствует себя замечательно.

Святослав Коваленко одержал победу над Александром Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» ранее в этот день. В первом раунде Емельяненко пропускал много ударов. Коваленко же ловил апперкоты. К середине третьего раунда Емельяненко удалось подловить Коваленко и уронить его на ринг. Александр несколько раз сильно пробил по своему противнику и пытался сделать удушающий прием. Однако раздельным решением судей победителем стал Коваленко.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в прямом эфире телеканала.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022