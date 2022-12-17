Американца арестовали за ограбление банка на один доллар

Житель штата Огайо пришел в банк с требованием дать ему один доллар и попросил кассира вызвать полицию. Об этом сообщила газета Dayton Daily News в пятницу, 16 декабря.

24-летний Алекс Уилсон пришел в отделение Fifth Third Bank, а после разговора с кассиршей передал ей записку, в которой говорилось: «Это ограблениe. Дайте мне один доллар». Затем он сказал сотруднице нажать «тревожную» кнопку.



Как отмечается, молодой человек добавил, что «вы не знаете, вооружен ли я, поэтому нажмите кнопку вызова экстренных служб». Сотрудница выполнила все требования и положила на стойку долларовую купюру, однако мужчина не притронулся к ней. Он дождался прибытия полиции и сдался.

У грабителя не обнаружили оружия, однако его задержали и предъявили обвинение в ограблении, назначив залог в $25 тыс. Кроме того, во время допроса Уилсон сказал, что планировал ограбление и зашел в ресторан Chipotle, чтобы сходить в туалет, потому что нервничал.

Ранее, 14 декабря, в центре Тбилиси неизвестный ограбил отделение Bank of Georgia. Человек в маске ворвался в банк, украл деньги и скрылся.