Минобороны России в субботу, 17 декабря, поделилось кадрами выполнения боевой задачи по уничтожению позиций украинских боевиков расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Круглые сутки артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских националистов, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций.

Артиллерийская батарея получила данные о расположении сил противника от беспилотных летательных аппаратов. После занятия огневой позиции артиллеристы уничтожили объекты украинских националистов.

После нанесения удара расчеты РСЗО покинули огневую позицию и перезарядили орудия в безопасном районе, после чего снова выдвинулись на новые координаты для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Ранее, 11 декабря, РСЗО «Град» Воздушно-десантных войск уничтожили командные пункты, живую силу, а также артиллерийские и минометные батареи. Отмечается, что расчеты ВДВ России могут работать в любое время суток, за день выполняя до семи огневых задач.

10 декабря корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал кадры уничтожения расчетами РСЗО «Град» ВС РФ двух единиц техники противника. Атака производилась в ночное время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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