Шульский прокомментировал возможный реванш с Дациком

Российский боец Павел Шульский в субботу, 17 декабря, поделился с «Известиями» своими эмоциями от боя с Вячеславом Дациком.

По словам Павла, бой получился зрелищным, но самое главное, что ни у Дацика, ни у него нет никаких травм.

«Самочувствие нормальное. Жалко, что проиграл бой. Надо посмотреть, немножко доработать, я считаю. Это был зрелищный бой, как всегда. Главное, что травм нет ни у меня, ни у Славика», — рассказал он.

Боец напомнил, что медики вставили ему четыре железные пластины из-за старой травмы челюсти. Дацик несколько раз попал по челюсти Павла, но серьезных проблем из-за этого у него не возникло.

Шульский также отметил, что согласился бы на реванш в будущем, и рассказал, что поможет ему победить Дацика в следующий раз.

«Бой понравился всем, я бы хотел подраться еще раз. Шанс выиграть, конечно, есть. Больше работать в парах нужно будет. Потому что я экономил себя, в парах не боксировал. Видимо, это и сыграло большую роль», — подчеркнул он.

16 декабря Вячеслав Дацик единогласным решением судей одержал победу над Павлом Шульским в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

17 декабря состоялся главный бой завершающего турнира в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором блогер Святослав Коваленко вышел победителем из поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко.