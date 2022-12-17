Синоптики предупредили жителей Московского региона о гололедице на дорогах 17 декабря
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- Синоптики предупредили жителей Московского региона о гололедице на дорогах 17 декабря
Облачная погода, на дорогах гололедица, снежные заносы и от 4 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в субботу, 17 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха составит от -4 до -2 градусов, ночью столбики термометров отобразят понижение до 7 градусов ниже нуля.
На территории Московской области ожидается от -6 до -1 градуса в дневное время суток и до 9 градусов мороза — в ночное.
Прогнозируется ветер восточного с переходом на северное направление со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
Накануне МЧС предупредило москвичей о снегопаде, гололедице и метели, которые ожидаются с 9:00 17 декабря до конца суток следующего дня. Жителей города попросили соблюдать осторожность.