МИД РФ заявил об отсутствии планов возобновить прямое авиасообщение с Кипром

На данный момент вопрос о возобновлении прямых авиарейсов с Кипром не обсуждается. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В настоящее время возобновление прямых авиарейсов с Республикой Кипр не стоит на повестке дня с учетом введенных Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для наших самолетов», — сказал он в интервью ТАСС.

Пилипсон отметил, что Кипр, в свою очередь, соблюдает все установленные ЕС ограничения, несмотря на то, что кипрская сторона не раз заявляла об убытках из-за остановки туристического потока из России.

Ранее, 10 декабря, глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Россия допускает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией и упрощения визового режима с гражданами страны. Он добавил, что для этого должны появиться нужные предпосылки.

В тот же день спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил, что вопрос о возобновлении прямых авиарейсов с РФ не стоит на повестке дня. При этом он напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения Грузии.