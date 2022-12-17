Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир в его стране. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский — политический камикадзе. Остановка конфликта или любая форма мира для него равнозначна или физической, или политической смерти. Тогда ему придется за всё отвечать: за нарушение Минских соглашений, за развал страны, ее экономический крах и огромные фронтовые потери», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Константинов добавил, что на Украине фактически установилась нацистская диктатура. При этом состояние вечного конфликта является для Зеленского шансом на спасение. Глава крымского парламента также указал, что команда украинского лидера зарабатывает «серьезные деньги» на разрастании конфликта, разворовывая помощь от западных стран.

По словам Константинова, переговоры для киевской власти — возможность оттянуть время, чтобы подготовить свои Вооруженные силы к боевым действиям. По этой причине проводить переговоры с Украиной нельзя.

«Никаких пауз мы им давать больше не должны, на слово им верить не будем. Гарантией мира может быть только наша полная и окончательная победа», — заключил он.

В октябре сообщалось, что депутат Верховной рады Украины, посетившая лагерь для российских военнопленных «Запад-1», заявила, что Киеву мир не нужен. По словам одного из пленных, это была депутат от Харьковской области. Ее имя при этом не указано.

Тогда же советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «нельзя оставлять незаконченный конфликт, как это было сделано в 2014–2015 годах». По его словам, Киев пойдет на переговоры после того, как «заберет всю территорию», которую считает своей.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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