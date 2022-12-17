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Правительство Москвы проиндексирует социальные выплаты на 10% с 1 января

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С 1 января 2023 года правительство Москвы проиндексирует социальные выплаты и пенсии жителям столицы на 10%. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.

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Увеличение соцвыплат в два раза превысит ожидаемый рост доходов городского бюджета. Также отмечается, что размер увеличения социальных выплат будет выше индексации тарифов на услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Минимальный размер пенсии, как сообщается, в 2023 году вырастет до 23 313 рублей в месяц. Доплату к пенсии получат более 2 млн москвичей.

В пресс-службе правительства Москвы также указывают, что в следующем году традиционно пройдет начисление выплат, приуроченных к социально значимым и памятным датам: годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определен отдельными решениями правительства Москвы.

Все ранее установленные льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ и бесплатное питание в школах, сохранятся.

«Решения о повышении городских выплат обеспечат сохранение достигнутого уровня социальной защищенности москвичей, а также окажут адресную поддержку семьям, находящимся в наиболее уязвимом положении», — заключили в пресс-службе.

Пенсии повышаются один раз в год, к 1 января, согласно Конституции РФ. При этом по закону доход пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума.

Накануне сообщалось, что в текущем году правительство Москвы направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства 30 млрд рублей. По словам заммэра Натальи Сергуниной, поддержку в этом году получили более 11 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Самая востребованная программа на данный момент — льготные кредиты. Ими воспользовались более 65% от общего числа получателей поддержки. В целом ставки для бизнеса были снижены по 7,2 тыс. займов.

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