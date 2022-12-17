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Госдеп назвал эффективным канал для обмена заключенными между США и Россией

Госдеп назвал эффективным канал для обмена заключенными между США и Россией

Пател: канал для обмена заключенными между РФ и США снова может оказаться эффективным
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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Согласованный канал переговоров между Россией и США для возможного обмена заключенными вновь может оказаться эффективным. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател в пятницу, 16 декабря.

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«Я бы отметил следующее: есть каналы, по которым мы обсуждаем вопросы о заключенных. И они доказали, что являются эффективными во множестве случаев. И мы уверены, что они вновь окажутся эффективными», — сказал он во время брифинга.

Он не стал уточнять, состоялись ли еще одни переговоры в последние несколько дней по освобождению Пола Уилана, но отметил, что американская сторона занимается этим делом.

Ранее, 12 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена проявить изобретательность в решении вопроса об освобождении Пола Уилана. Он добавил, что американская сторона будет держать всю механику дипломатии и диалога в рамках канала коммуникации.

В свою очередь, бывший американский дипломат Билл Ричардсон 8 декабря выразил желание организовать переговоры с властями РФ по поводу освобождения гражданина Уилана. Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен «один на один».

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.

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