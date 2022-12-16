Боксер Гукасян оценил шансы Дацика и Шульского на победу

Если боец ММА Вячеслав Дацик навяжет драку в поединке с боксером Павлом Шульским, то сможет одержать победу. Таким прогнозом перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поделился боксер Эдгар Гукасян 16 декабря.

«Я пришел зрелище посмотреть. Если честно, я не любитель кулачных боев, я больше за классический бокс. Пришел больше посмотреть на бой Тимура Мусаева и Дацика с Шульским. Я буду болеть за Дацика. Если он навяжет драку, он выиграет», — сказал он.

При этом, по словам Гукасяна, если Шульский вовремя ответит на нападение Дацика, то сможет «перебоксировать» соперника.

Также боксер поделился своим мнением о сражении Емельяненко и Коваленко.

«Если бы Саша был в нормальных кондициях, то Коваленко ему не оппонент. В нынешних кондициях что угодно может случиться», — сказал он.

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского состоится в рамках завершающего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 16 декабря в 23:00 в прямом эфире телеканала. Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13).

Главным событием турнира станет поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Также зрители РЕН ТВ увидят поединки российского профессионального миксфайтера и спортивного видеоблогера из Санкт-Петербурга Никиты Солонина против действующего бойца промоушена АСА (Absolute Championship Akhmat) в среднем весе, чемпиона Европы и мира по боевому самбо, обладателя чемпионского титула М-1 в полутяжелой и средней весовых категориях Вячеслава Василевского.