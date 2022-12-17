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Вячеслав Дацик одержал победу над Павлом Шульским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вячеслав Дацик в пятницу, 16 декабря, единогласным решением судей одержал победу над Павлом Шульским в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

С самого начала боя Рыжий Тарзан накинулся на Шульского с мощнейшими ударами. Павел выдерживал дистанцию и старался боксировать с оппонентом. В конце первого раунда один из сильнейших ударов Дацика попал точно в голову соперника, отчего тот пошатнулся.

Во втором раунде бойцы не сбавляли темп и продолжали обмениваться мощнейшими ударами. К концу второй двухминутки Шульский едва не потерял равновесие, получив точный удар в голову.

В третьем раунде Дацик продолжал давить на Павла, пытаясь его отправить в нокаут. Павел очень много пропустил, его удары потеряли в точности, но он продолжал стоять на ногах. Оба бойца успели вымотаться. Под конец поединка Дацик нанес последний удар по оппоненту.

На прошедшем взвешивании перед поединком оказалось, что Дацик на 22 кг тяжелее. Его вес составляет 122 кг, вес Шульского — 99,6 кг.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главное событие — поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой прошел в формате «три раунда по три минуты».

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