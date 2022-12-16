Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии выступили за вступление Украины в Евросоюз
Экономика
Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки
Мир
Латвийский канал TV3 расторгнет договор аренды с «Дождем»
Общество
Паромное сообщение в Керченском проливе восстановлено
Армия
Экипаж МКС из космоса поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН
Мир
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
Мир
Захарова указала на независимую позицию стран Африки в ситуации вокруг Украины
Мир
Футбольный фанат угнал автобус с людьми ради просмотра матча на ЧМ-2022
Мир
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Общество
В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию
Мир
Хорватия отказалась обучать в своей стране украинских военных
Сюжет:

Вагабов предрек победу Емельяненко в поединке с Коваленко

Боец ММА Вагабов: ждем победы Александра Емельяненко
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Вагаб Вагабов ожидает победы Александра Емельяненко в бою против Святослава Коваленко. Об этом он рассказал «Известиям» в пятницу, 16 декабря.

Он отметил, что ничего не имеет против Коваленко и назвал его хорошим парнем, который добивается успеха в спорте.

«Ждем победы Александра Емельяненко. Хочется, чтобы старый порадовал. Ничего против нашего уважаемого блогера Коваленко не имею, хороший парень, молодец, добивается успеха в спорте, но Саня старый. Хочется, чтобы он свое отбил», — рассказал Вагабов.

Ранее бойцы провели взвешивание перед предстоящим боем. Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее своего оппонента. Коваленко признался, что обратил внимание на разницу в росте и весе. Эксперты указали, что Коваленко в последнее время преуспел в борьбе — в то же время Емельяненко ее избегает.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главным событием станет поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Накануне Емельяненко рассказал о своем настрое перед боем с Коваленко. Он также признался, что, несмотря на большой опыт, не потерял интереса и стимула к участию в боях.

В свою очередь, Коваленко пообещал, что в его поединке с Емельяненко будет драма. Спортсмен отметил, что во время боя будет стараться развлекать зрителей и может себе позволить пообщаться с командой противника, однако с самим Емельяненко разговаривать не намерен.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022