Вагабов предрек победу Емельяненко в поединке с Коваленко

Российский боец ММА Вагаб Вагабов ожидает победы Александра Емельяненко в бою против Святослава Коваленко. Об этом он рассказал «Известиям» в пятницу, 16 декабря.

Он отметил, что ничего не имеет против Коваленко и назвал его хорошим парнем, который добивается успеха в спорте.

«Ждем победы Александра Емельяненко. Хочется, чтобы старый порадовал. Ничего против нашего уважаемого блогера Коваленко не имею, хороший парень, молодец, добивается успеха в спорте, но Саня старый. Хочется, чтобы он свое отбил», — рассказал Вагабов.

Ранее бойцы провели взвешивание перед предстоящим боем. Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее своего оппонента. Коваленко признался, что обратил внимание на разницу в росте и весе. Эксперты указали, что Коваленко в последнее время преуспел в борьбе — в то же время Емельяненко ее избегает.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главным событием станет поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Накануне Емельяненко рассказал о своем настрое перед боем с Коваленко. Он также признался, что, несмотря на большой опыт, не потерял интереса и стимула к участию в боях.

В свою очередь, Коваленко пообещал, что в его поединке с Емельяненко будет драма. Спортсмен отметил, что во время боя будет стараться развлекать зрителей и может себе позволить пообщаться с командой противника, однако с самим Емельяненко разговаривать не намерен.