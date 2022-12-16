Тимур Мусаев одержал победу над Алексеем Мельниковым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

В первом раунде Мельников пропустил удар справа, и уже в середине двухминутки бойцы начали действовать активней. Во втором раунде спортсмены больше концентрировались на удары руками, не работая ногами. Мельников не шел в атаку. Спортсмены вели себя осторожно. В третьем, заключительном, раунде они активизировались. Так, Мусаев успешно пробивал Мельникова, финтил и обманывал оппонента.

Судьбу поединка решили рефери, которые присудили победу Мусаеву.

В рамках турнира Вячеслав Василевский нокаутировал Никиту Солонина.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главным событием турнира станет поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты. А также на ринге встретятся Вячеслав Дацик и Павел Шульский.