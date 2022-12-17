Экипаж МКС из космоса поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН

Экипаж Международной космической станции (МКС) в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной с околоземной орбиты поздравил военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 63-й годовщиной со дня основания РВСН. Об этом сообщается в субботу, 17 декабря.

«Сегодня мы, представители экипажа международной космической станции, поздравляем вас с Днем Ракетных войск стратегического назначения! Можно с гордостью и уверенностью заявить, что РВСН всегда находятся на страже мира и покоя наших граждан», — сказали космонавты в поздравительном видеообращении.

Они поблагодарили воинов-ракетчиков, ученых и конструкторов, специалистов оборонно-промышленного комплекса, ветеранов ракетных войск и гражданский персонал за профессиональное мастерство и трудолюбие в деле испытания новых образцов ракетного вооружения, в том числе гиперзвукового оружия.

Также экипаж МКС подчеркнул, что РВСН выполняют задачи государственной важности, сохраняя мир на планете.

«Всем, кто несет службу в ракетных войсках, мы шлем добрые пожелания и праздничные поздравления. Уверены, что в столь ответственный период для нашей страны и ее Вооруженных Сил вы делаете всё возможное для обеспечения стратегической безопасности Отечества! Желаем всем крепкого здоровья и успехов в службе на благо великой России!» — заключили российские космонавты.

Ранее, 1 декабря, Минобороны РФ сообщило, что в РВСН начался зимний период обучения, в рамках которого проведут более 200 мероприятий тактической подготовки, включая занятия с ракетными полками и дивизионами, а также ряд командно-штабных учений.

Ракетчики продолжат работу по повышению качественных показателей боевого дежурства и выучки личного состава дежурных смен, поддержанию готовности вооружения и военной техники к применению, а также обеспечению их безопасной эксплуатации. Все эти приоритетные направления определены на 2023 год.