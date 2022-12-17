МИД РФ: Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут коррективы

Москва рассмотрит вопрос зерновой сделки только после внесения в нее корректировок, в противном случае соглашение бессмысленно. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По его словам, существующие договоренности носят пакетный характер. При этом первая часть пакета, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, а вторая часть — меморандум о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — реализуются не должным образом.

«Нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих корректив не будет, мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — сказал Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что большая часть продовольствия и зерна из Украины направляется во Францию, Германию, Испанию и Нидерланды. При этом изначально введение инициативы сопровождалось разговорами о том, что Россия мешает преодолению голода во всем мире, в частности, в беднейших странах.

«Корректировки нужны и в том, что касается зерновых потоков в рамках этой сделки, и в том, что касается освещения того, что происходит. Надо перестать лицемерить, в конце концов, я обращаюсь сейчас прежде всего к западным представителям», — заключил Вершинин.

Дипломат сообщил и о положительных результатах сделки, которых удалось добиться на текущий момент. По словам Вершинина, первый корабль с продовольствием и зерном в сторону Малави как одной из беднейших стран уже направлен. Однако российской стороне пришлось договариваться об этой безвозмездной отправке со стороны РФ несколько месяцев.

«Именно это (беспрепятственный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок — Ред.) мы обсуждаем с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан. Мы встречаемся каждый месяц. Снова у нас общение в виде видеоконференции будет через несколько дней», — заключил дипломат.

В ноябре в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. Тогда же в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.