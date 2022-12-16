Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии выступили за вступление Украины в Евросоюз
Экономика
Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки
Мир
Латвийский канал TV3 расторгнет договор аренды с «Дождем»
Общество
Паромное сообщение в Керченском проливе восстановлено
Армия
Экипаж МКС из космоса поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН
Мир
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
Мир
Захарова указала на независимую позицию стран Африки в ситуации вокруг Украины
Мир
Футбольный фанат угнал автобус с людьми ради просмотра матча на ЧМ-2022
Мир
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Общество
В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию
Мир
Хорватия отказалась обучать в своей стране украинских военных
Сюжет:

Косачев обратил внимание на нелепость девятого пакета антироссийских санкций

Зампред СФ Косачев: очередной пакет санкций ЕС вызывает ощущение полной нелепости
0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередной пакет санкций Евросоюза против России вызывает исключительное ощущение полной нелепости действий людей, которые претендуют на статус уважаемых политиков. Об этом заявил в пятницу, 16 декабря, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Попасть в девятку: почему ЕС не утвердил новый пакет санкций против РФ
Пока главы МИДов объединения договорились увеличить военную помощь Киеву на €2 млрд

Он задался вопросом: что могут отобрать европейские дипломаты у тех, кто ничего не хранит в Европе? Косачев напомнил, что согласно Конституции, российские сенаторы не могут открывать, иметь счета или хранить денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами России.

«Получается, единственное, по чему могут ударить санкции ЕС против Федерального Собрания — это по контактам палат с европарламентариями», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, тем, кто принимает решение об очередных антироссийских санкциях, нужно присвоить статус иноагентов в ЕС, так как такие политики действуют в интересах третьих стран.

Сенатор добавил, что брюссельские запреты на посещение Европы представителями, например, Сахалина или Чукотки не могут повлиять на проведение специальной военной операции в Донбассе.

Ранее в этот день, 16 декабря, Совет Евросоюза утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. Решением вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Персональные ограничительные меры европейского блока распространяются также на нескольких россиян, начиная от министров и нескольких губернаторов и заканчивая телеведущими и певцами.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что ответ Москвы на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022