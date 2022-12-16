Косачев обратил внимание на нелепость девятого пакета антироссийских санкций

Очередной пакет санкций Евросоюза против России вызывает исключительное ощущение полной нелепости действий людей, которые претендуют на статус уважаемых политиков. Об этом заявил в пятницу, 16 декабря, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он задался вопросом: что могут отобрать европейские дипломаты у тех, кто ничего не хранит в Европе? Косачев напомнил, что согласно Конституции, российские сенаторы не могут открывать, иметь счета или хранить денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами России.

«Получается, единственное, по чему могут ударить санкции ЕС против Федерального Собрания — это по контактам палат с европарламентариями», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, тем, кто принимает решение об очередных антироссийских санкциях, нужно присвоить статус иноагентов в ЕС, так как такие политики действуют в интересах третьих стран.

Сенатор добавил, что брюссельские запреты на посещение Европы представителями, например, Сахалина или Чукотки не могут повлиять на проведение специальной военной операции в Донбассе.

Ранее в этот день, 16 декабря, Совет Евросоюза утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. Решением вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Персональные ограничительные меры европейского блока распространяются также на нескольких россиян, начиная от министров и нескольких губернаторов и заканчивая телеведущими и певцами.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что ответ Москвы на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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