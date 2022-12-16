Шульский поделился настроем перед боем с Дациком

Боксер Павел Шульский оптимистично настроен на предстоящий поединок с бойцом ММА Вячеславом Дациком в рамках заключительной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», несмотря на разницу в весе. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий» в пятницу, 16 декабря.

«Нормальный настрой. Готовы побеждать. Нормальный у меня соперник — две руки, две ноги. Большой? А зачем нам маленький?» — с улыбкой сказал он.

На прошедшем взвешивании перед поединком оказалось, что Дацик на 22 кг тяжелее. Его вес составляет 122 кг, вес Шульского — 99,6 кг.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в 23:00 в прямом эфире телеканала. Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13).

Главным событием турнира станет поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Также зрители РЕН ТВ увидят поединки российского профессионального миксфайтера и спортивного видеоблогера из Санкт-Петербурга Никиты Солонина против действующего бойца промоушена АСА (Absolute Championship Akhmat) в среднем весе, чемпиона Европы и мира по боевому самбо, обладателя чемпионского титула М-1 в полутяжелой и средней весовых категориях Вячеслава Василевского.

Кроме того, на турнире сразятся кулачный боец, чемпион Кубка и первенства мира, Европы и России среди молодежи по кикбоксингу Тимур Мусаев и российский боец Алексей Мельников, известный по кличке Мельник. На счету последнего — девять поединков в поп-ММА, из которых он одержал победу в пяти.