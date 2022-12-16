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Экс-госсекретарь США Киссинджер: пришло время для проведения мирных переговоров

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Настало время завершить конфликт между Россией и Украиной путем мирных переговоров. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер для журнала The Spectator.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

В статье Киссинджер написал, что если Москва и Киев не смогут прийти к разрешению конфликта с помощью военных действий или переговоров, на спорных территориях необходимо будет провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением.

«Подходит время для того, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров», — написал бывший госсекретарь.

По его словам, цель мирного процесса была бы двойной: подтверждение свободы Украины и определение новой международной структуры, особенно в Центральной и Восточной Европе.

Он добавил, что по итогам переговорного процесса статус России как мировой державы не должен быть ослаблен. И подчеркнул, что страна вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении уже более чем 500 лет.

В начале июля Киссинджер заявил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться несколькими способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Одним из сценариев он назвал завоевание Россией 20% Украины и большей части Донбасса, а также полосы земли вдоль Черного моря. В таком случае роль НАТО не будет столь решающей, указал Киссинджер.

16 декабря помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что время для проведения переговоров по ситуации на Украине еще не пришло. В связи с этим США продолжат оказывать Киеву военную помощь.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что США и Евросоюз запрещают Киеву вести мирные переговоры с Москвой, поддерживая боевые действия до последнего украинца.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер на законодательном уровне ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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