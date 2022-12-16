Песков назвал «полной чушью» статью WSJ о поручении ликвидировать Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 декабря опроверг информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что главе Чечни Рамзану Кадырову якобы было поручено ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского в начале спецоперации.

«Это полная чушь», — заявил Песков ТАСС.

Ранее тем же днем WSJ опубликовала материал со ссылкой на украинских разведчиков и спецслужбы, согласно которому президент России Владимир Путин якобы приказал Кадырову в начале СВО занять правительственные кварталы в Киеве и ликвидировать украинского президента.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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