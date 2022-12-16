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В ООН отреагировали на поставки ЗРК Patriot на Украину

ООН: хотели бы видеть мир на Украине, а не новые вооружения
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Фото: Global Look Press/Axel Heimken
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ООН хотела бы видеть мир на Украине, а не накачивание региона вооружениями. Об этом заявил 16 декабря на брифинге представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможных поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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«Всё, что мы видим сейчас, в последние дни — одна эскалация, а это вовсе не то, что мы хотим видеть», — сказал он.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы завершения боевых действий.

«Мы хотели бы видеть не закидывание театра боевых действий на Украине оружием, а мир», — резюмировал Дюжаррик.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал 13 декабря телеканал CNN. Это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

15 декабря в Пентагоне отметили, что США поставляют Украине оборонительные вооружения, предназначенные для защиты гражданских лиц.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для Вооруженных сил России.

Однако газета The Wall Street Journal 16 декабря написала, что Вооруженные силы США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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