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Аксенов назвал позорным решение ООН принять резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

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Принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции, осуждающей якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму, является лицемерным и позорным решением. Об этом заявил 16 декабря глава полуострова Сергей Аксенов.

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Генассамблея ООН приняла эту резолюцию накануне. Ее поддержали 82 страны, 80 воздержались, 13 выступили против.

«Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты. Мы не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда Киев устраивал блокады полуострова, теракты и диверсии на нашей территории», — указал он в своем Telegram-канале.

По мнению Аксенова, подобные решения шаг за шагом разрушают остатки авторитета ООН. Между тем он подчеркнул, что обнадеживает тот факт, что представители 80 стран при голосовании воздержались и еще 13 высказались против.

«Значительная часть человечества не желает плясать под дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию», — заключил глава Крыма.

Ранее в пятницу координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признает за Киевом право проводить военные операции.

1 сентября Аксенов заявил о готовности региона к любому натиску. По его словам, запугать местных жителей и остановить развитие республики не удастся никому.

19 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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