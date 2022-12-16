Аксенов назвал позорным решение ООН принять резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции, осуждающей якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму, является лицемерным и позорным решением. Об этом заявил 16 декабря глава полуострова Сергей Аксенов.

Генассамблея ООН приняла эту резолюцию накануне. Ее поддержали 82 страны, 80 воздержались, 13 выступили против.

«Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты. Мы не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда Киев устраивал блокады полуострова, теракты и диверсии на нашей территории», — указал он в своем Telegram-канале.

По мнению Аксенова, подобные решения шаг за шагом разрушают остатки авторитета ООН. Между тем он подчеркнул, что обнадеживает тот факт, что представители 80 стран при голосовании воздержались и еще 13 высказались против.

«Значительная часть человечества не желает плясать под дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию», — заключил глава Крыма.

Ранее в пятницу координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признает за Киевом право проводить военные операции.

1 сентября Аксенов заявил о готовности региона к любому натиску. По его словам, запугать местных жителей и остановить развитие республики не удастся никому.

19 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.