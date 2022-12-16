Отец детей блогера Церетиловой объяснил скандальные слова их дедушки о внуках

Отец детей известного блогера и активистки Нины Церетиловой Магомед Церетилов объяснил 16 декабря слова его отца о том, что «подростки по его команде могут выпрыгнуть в окно».

Кадры скандального заявления дедушки этих детей распространились в Сети. Мужчина заявил, что если ему не удастся увезти внуков живыми, то «они по его команде выпрыгнут через окно» и тогда он уже «заберет их трупы».

Комментируя сказанное дедушкой, отец несовершеннолетних сказал, что они не хотят, чтобы дети видели аморальные действия, которые им, по его словам, демонстрирует их мать. Он также заявил, что Церетилова якобы «приносит и показывает дочке леденцы в виде половых органов».

«Если кто-то считает, что это не аморально, пусть кормит своих детей каждый день, пожалуйста. Но моих пусть оставит в покое. Поэтому отец разозлился и говорит, что он готов на крайние меры. Он добрый человек — он не сделает, но я вижу по его состоянию, что уже на пределе», — сказал он RT.

14 декабря дети блогера — сыновья Мухтар и Ибрагим, а также дочь Мария — обвинили ее в жестоком обращении, регулярных избиениях. Они заперлись в квартире в Калининграде и угрожали покончить с собой, требуя привлечь к их проблеме внимание инспекции по делам несовершеннолетних. Спустя три часа они все-таки открыли двери квартиры.

Известно, что Церетилова судилась со своим бывшим мужем за право опеки над детьми. Их отец требует передать опеку над ними бабушке с дедушкой и отпустить их обратно в Дагестан.

Следственный комитет организовал по факту произошедшего проверку.