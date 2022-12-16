В Китае циньлинская панда родила шестерых медвежат

Большая панда родила детенышей в питомнике в Китае. Всего на свет появилось шесть медвежат — это рекорд с 2003 года. Среди новорожденных панд есть две пары близнецов, передает телеканал «Известия». Медвежат можно будет увидеть после фестиваля китайской весны 22 января 2023 года. Циньлинская панда — это подвид гигантской, который впервые был признан в 2005 году. Провинция Шэньси начала искусственное разведение бамбуковых медведей в 1980-х годах.

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