Суд отправил под домашний арест устроившего смертельное ДТП в Москве

Суд отправил под домашний арест водителя, вылетевшего на остановку на юге Москвы и сбившего трех человек, один из которых скончался. Об этом 16 декабря сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Он пробудет под домашним арестом до 15 февраля 2023 года.

ДТП произошло 15 декабря в 3-м Павелецком проезде возле дома 2. Водитель BMW врезался в остановку, где находились пешеходы, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем.

В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина вину не признал и с предъявленным обвинением не согласился. Он заявил, что пытался затормозить, но автомобиль занесло.

В разговоре с «Известиям» сразу после ДТП он заверил, что никуда не спешил и не находился в состоянии алкогольного опьянения. И также указал, что начал тормозить, однако машину занесло.