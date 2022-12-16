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В США назвали обмен Бута на Грайнер «ужасным просчетом» Байдена

 Foreign Policy: Байден совершил ужасную ошибку, обменяв Бута на Грайнер
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Президент США Джо Байден «ужасно просчитался», обменяв Виктора Бута на осужденную в России баскетболистку Бриттни Грайнер. Такое мнение выразил 15 декабря обозреватель американского журнала Foreign Policy Максимилиан Гесс.

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По его словам, эта ошибка Байдена сделает уязвимыми всех американцев за границей.

«Первая ошибка в предложении администрации Байдена заключалась в том, что в нем четко указывалось, что приоритет отдается свободе Грайнер. Но куда более серьезная ошибка заключалась в нарушении принципа не предлагать в обмен на сотрудника службы безопасности гражданского лица, не имеющего службы безопасности или дипломатических связей», — указал обозреватель.

Он также указал, что состоявшийся обмен можно считать победой президента РФ Владимира Путина и в то же время крупным ударом по национальной безопасности США.

14 декабря данные опроса консалтинговой группы Morning Consult показали, что почти 70% республиканцев в США недовольны обменом Бута на Грайнер.

9 декабря бывший президент США Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для Вашингтона. По его мнению, сделка по обмену неравнозначна и выглядит односторонней.

8 декабря Виктор Бут был обменян на Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за якобы контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Бут, в свою очередь, вину не признал. В общей сложности он провел в американской тюрьме 12 лет.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в столичном аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.

3 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что для Москвы главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

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