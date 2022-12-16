Паромное сообщение в Керченском проливе восстановлено. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил глава Керчи Святослав Брусаков.

«Движение паромов возобновлено. В очереди находятся 500 грузовых автомобилей», — сказал он ТАСС.

По словам Брусакова, в настоящий момент работает шесть паромов.

Ранее в этот день паромное сообщение в Керченском проливе было приостановлено из-за непогоды.

15 декабря сообщалось, что балканский циклон принесет непогоду в Крым. В региональном управлении МЧС предупредили, что порывы юго-восточного ветра будут достигать 17–22 м/с, также ожидаются сильные дожди.