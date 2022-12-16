Латвийский канал TV3 расторгнет договор аренды с «Дождем»

Латвийский канал TV3 разорвет договор аренды с телеканалом «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь»), которому раннее предоставлял свои помещения для трансляций. Об этом 16 декабря сообщил представитель TV3 Карлис Позняков.

«Основываясь на решении Национального совета [Латвии] по электронным СМИ аннулировать лицензию «Дождю», мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя», — приводит его слова издание Delfi.

Позняков отметил, что помещение планируется освободить уже в январе.

6 декабря в Латвии аннулировали лицензию «Дождя» на вещание. Решение вступило в силу в ночь на 8 декабря. Председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш сообщил, что решение было принято в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку. Он отметил, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.

Последним нарушением «Дождя» стало высказывание в эфире бывшего ведущего телеканала Алексея Коростелева о помощи военнослужащим РФ. 2 декабря в выпуске программы «Здесь и сейчас» он заявил: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого «Дождь» уволил журналиста.

Позже гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщила, что медиа продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта. Сообщалось, что решение принято на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры из-за целенаправленного размещения телеканалом на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины. После этого телеканал перевел свое вещание в Латвию и работает там.