Бриттни Грайнер рассказала о планах на будущее после возвращения в США

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, намерена продолжить спортивную карьеру в США. Об этом она рассказала 16 декабря в своих соцсетях.

«Я хочу прояснить одну вещь: в этом сезоне я намерена играть в баскетбол за команду Женской национальной баскетбольной ассоциации «Феникс Меркьюри». Я с нетерпением жду возможности сказать спасибо тем из вас, кто защищал и писал мне лично», — написала Грайнер.

Она выразила благодарность тем, кто помогал ей в ее обмене на Бута, в том числе президенту США Джо Байдену, вице-президенту Камале Харрис и российским адвокатам Марии Благоволиной и Александру Бойкову.

В ближайшее время Грайнер намерена провести со своей семьей и отметить дома рождественские праздники.

11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Грайнер находится в хорошем состоянии. После возвращения в США она находилась в медицинском центре в Сан-Антонио.

Обмен Грайнер на Бута прошел 8 декабря. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета Грайнер приговорили к девяти годам колонии.