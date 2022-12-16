Ученые назвали причину набора веса после диеты

Организм может начать набирать вес после диеты из-за кишечных бактерий Lactobacillus. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского института питания, исследование которых опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Исследователи поставили эксперимент на мышах. Они разделили грызунов на группы и посадили их на разного вида диеты. После возврата мышей к обычному питанию ученые заметили, что кишечные бактерии Lactobacillus увеличили свою численность в организмах грызунов.

Ученые выяснили, что бактерии помогают организму поглощать больше жира, чем до диеты. По словам исследователей, такой же процесс может происходить и в теле человека.

Однако есть способ решить проблему возврата веса после диеты. Исследователи отметили, что диета с высоким содержанием белка ограничивала рост Lactobacillus, тем самым ограничивая и способность кишечника всасывать жир, дополняет «Газета.Ru».

21 октября врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова заявила, что зимой стоит следить за количеством потребляемых калорий, чтобы не набирать лишний вес. По ее словам, предпочтение в выборе блюд лучше отдать горячей пище, запеченным овощам, кашам и сытным супам.