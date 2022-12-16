В Ульяновске после ДТП с маршруткой семь человек обратились за медпомощью
Маршрутка с пассажирами и «КамАЗ» столкнулись в Ульяновске. Об этом 16 декабря сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.
ДТП произошло на Московском шоссе.
«По предварительной информации, за медицинской помощью обратились семь человек», — заявили в пресс-службе.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
На прошлой неделе два человека погибли в результате ДТП в Новоспасском районе Ульяновской области.